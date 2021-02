Idoso abre fogo em clínica médica e mata uma pessoa nos EUA

Um homem de 67 anos foi preso suspeito de matar uma pessoa e ferir outras quatro a tiros em uma clínica médica em Buffalo, no estado americano de Minnesota, nesta terça-feira (9). As informações são da CNN.

O chefe de polícia da cidade, Pat Budke, disse a repórteres locais que os investigadores acreditam que o suspeito, Gregory Paul Ulrich, agiu sozinho e atacou a clínica por conta de um rancor pessoal contra o local ou sua equipe.

A polícia suspeita que Gregory já tenha sido paciente da clínica. A imprensa local disse que uma explosão acompanhou o início dos tiros, mas o fato não chegou a ser confirmado pelas autoridades.

De acordo com o chefe de polícia local, sem dar mais detalhes, o caso pode estar relacionado a um “conflito” passado do suspeito com a clínica ou com os trabalhadores dela.

Fonte: ISTOÉ