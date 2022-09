‘Imbrochável é fake news’, Michelle já reclamou que Bolsonaro é impotente, diz Letícia Duarte

De acordo com a fonte, primeira-dama chegou a confidenciar seu sofrimento com a impotência do chefe do executivo.

A jornalista Letícia Duarte revela que ouviu de uma fonte ligada ao Palácio do Planalto que a impotência sexual de Jair Bolsonaro já foi confidenciada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, ao contrário da imagem que o chefe do executivo tentou passar em Brasília, ao mergulhar o Brasil no completo constrangimento e enaltecer seu próprio pênis, puxando o coro de “imbrochável”.

Impotente

“Ouvindo os gritos de Bolsonaro ‘imbrochável’, lembrei de uma fonte do Itamaraty que me contou que a primeira-dama já havia confidenciado seu sofrimento pela impotência do marido.

Mas, como é evangélica, tentava se conformar pensando que ele brochava por ‘vontade de Deus’, relata a fonte, de acordo com Letícia.

