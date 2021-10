IMMU e Ufam alinham acordo de cooperação técnica para mobilidade urbana

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade urbana (IMMU), participou de uma reunião, no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no Coroado, zona Leste, para o alinhamento de acordo de cooperação técnica entre o órgão de trânsito e a instituição de ensino.

O encontro, realizado nesta terça-feira, 5/10, pela manhã, contou com a presença do diretor-presidente do instituto, Paulo Henrique Martins, e do reitor da Ufam, Sylvio Puga, e tratou sobre o conhecimento dos alunos com projetos voltados à mobilidade urbana.

“Foi uma reunião preliminar com vários diretores de unidades, além do reitor. Tratamos de assuntos técnicos de interesse do instituto e da própria universidade. A ideia é que possamos aproveitar os alunos, para nos ajudar em determinados projetos realizados pelo IMMU, que irão beneficiar tanto a comunidade acadêmica da Ufam quanto a cidade de Manaus”, informou Paulo Henrique.

Após o acordo de cooperação, os alunos poderão realizar projetos nas áreas de engenharia de tráfego, engenharia de transportes, psicologia, educação para o trânsito, estatística e demais setores disponíveis no organograma do IMMU.

“A cooperação técnica vai fortalecer as duas instituições e beneficiar diretamente a sociedade e a cidade. Estamos avançando no plano de governo do prefeito David Almeida, que é buscar soluções na nossa mobilidade urbana e transformar Manaus em uma cidade com um trânsito melhor e mais seguro para os nossos motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo”, concluiu.