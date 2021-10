Moradores de Presidente Figueiredo reclamam do valor da passagem de ônibus

Mais um caso revolta a população de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus). De acordo com os moradores, a prefeita Patrícia Lopes não tem feito melhorias no transporte municipal.

“Pelo contrário, ela está é aumentando o valor da passagem. Os trabalhadores já não ganham muito e ainda têm que pagar por uma passagem cara e passar sufoco pelos ramais”, disse um morador que preferiu não se identificar.

“Muitas pessoas utilizam os ramais frequentemente e muitos estão com razoável trafegabilidade, mas o faturamento não está cobrindo as despesas. O ônibus do 120 roda 3,5 km/litro na BR e 2,5 km/litros no ramal, tem uma despesa de R$ 200 reais por viagem só com combustível”, disse o morador Luiz Carlos.

“A curto prazo, acredito que a solução seria subsidiar o combustível e manter um valor de passagem acessível à população rural”, sugeriu o morador. “Essa seria uma ótima oportunidade para a Câmara dos Vereadores fazer uma ação para resolver essa situação. Deixar a população nas mãos dos permissionários e da EMTU é crueldade”, completou.

Outra moradora disse que a cobrança justa é necessária. Segundo ela, o custo deve suprir todas as necessidades e não apenas para manutenção do veículo.