Imunização é levada a escolas municipais para ampliar cobertura vacinal de crianças e adolescentes

A cidade de Manaus vai promover ações de imunização em escolas, com o objetivo de ampliar a cobertura das vacinas do calendário nacional entre crianças e adolescentes de até 14 anos. A estratégia é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com as secretarias municipal e estadual de Educação (Semed e Seduc), e prevê também o resgate de jovens de 15 a 19 anos não vacinados contra o papilomavírus humano (HPV).





A programação nas escolas inclui a intensificação da avaliação do cartão de vacina dos alunos e atividades de educação em saúde, junto à comunidade escolar, no período de 14 a 30 de abril, seguida da vacinação dos jovens com esquema vacinal em atraso, ao longo do mês de maio. As ações de resgate de meninos e meninas que nunca se vacinaram contra o HPV prosseguem até 31 de julho, tanto nas escolas como em unidades da rede municipal de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que a vacinação nas escolas integra iniciativa do Ministério da Saúde, e vai alcançar unidades da educação infantil e do ensino fundamental e médio em Manaus, vinculadas ao PSE. Ela ressalta que as unidades de educação constituem espaço estratégico para práticas de promoção da saúde e prevenção de agravos, a exemplo das ações de imunização.

“Além de reforçar a proteção dos estudantes e do seu entorno escolar contra doenças imunopreveníveis, como sarampo e febre amarela, com essa ação buscamos combater a desinformação e conscientizar pais, responsáveis, alunos e educadores sobre a importância das vacinas”, afirma.

Vacinas e metas

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, informa que serão ofertadas na estratégia todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, exceto a da dengue.

“A aplicação dos imunizantes será feita conforme a recomendação para cada faixa etária. Aqueles alunos que, porventura, venham a perder o dia da vacinação em suas escolas poderão se dirigir a uma unidade de saúde para receber as doses indicadas”, assinala.

Conforme Isabel, não foi definida meta para a estratégia de vacinação nas escolas. “Quanto aos adolescentes de 15 a 19 anos que nunca receberam qualquer dose da vacina contra o HPV, a meta é imunizar 90% dessa população, estimada em 52.938 jovens em Manaus, sendo 46.043 do sexo masculino e 6.895 do feminino, até o final de julho”.

A gerente de Imunização antecipa que, após encerrada a estratégia, a Semsa deverá promover ações de educação em saúde para incentivo da vacinação nas escolas que tenham registrado baixo índice vacinal.

“Nessas unidades, vamos realizar palestras para pais e responsáveis, a fim de esclarecer dúvidas sobre as vacinas e promover a saúde por meio da imunização, incentivando-os a levar os filhos para serem vacinados em uma unidade de saúde”, conclui Isabel.