Incêndio consome prédio de 42 andares na China

Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta sexta-feira (16), as chamas consumiram um prédio de 42 andares na China. O edifício pertence a uma empresa considerada o maior grupo de telecomunicações do país.

Diversos vídeos do incêndio circulam nas redes sociais, em alguns é possível ver os funcionários dentro das instalações do prédio. Até o momento não há informações sobre a causa do incêndio.

WATCH: High-rise engulfed in flames in Changsha, China; no victims reported so far according to state media pic.twitter.com/8EJS8f6aVa — BNO News (@BNONews) September 16, 2022

Fonte: RIC MAIS