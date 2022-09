Homem é executado a tiros no campo do Bahia no São José

MANAUS – Na madrugada desta sexta-feira, (16), um homem até o momento não identificado, foi assassinado com vários tiros pelo corpo no bairro São José, Campo do Bahia, zona Leste de Manaus.

A vítima estava no local quando homens armados se aproximaram e deram início a vários disparos contra o mesmo que morreu na hora. Até o momento não se tem informações sobre a motivação do crime, mas a polícia não descartar envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo foi recolhido para o IML, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia