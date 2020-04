Quatro casas ficaram destruídas após um incêndio ocorrido na noite desta terça-feira (31), em Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus). Não houve registro de vítimas.

As moradias atingidas pelo sinistro ficam próximas à escola Chagas de Almeida, no bairro Javarizinho. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil chegaram rapidamente ao local do incidente. Uma ponte de madeira separa o bairro e muitas casas são de palafitas, o que facilitou que o fogo se alastrasse.