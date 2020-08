Indígenas Kayapó mantém interdição da BR-163, no Pará

O grupo de indígenas Kayapó que interditam a BR-163, no sudoeste do Pará, chegam ao quarto dia de protesto, nesta quinta-feira (20). Uma ordem da Justiça Federal em Itaituba permite o desbloqueio da estrada e estabelece R$ 10 mil de multa diária em caso de descumprimento. Os manifestantes liberam a rodovia por algumas horas para garantir a passagem de alguns veículos.

No final da tarde de quarta-feira (19), a fila de veículos na BR-163 já chegava a 20 quilômetros de extensão. Os manifestantes liberaram o fluxo e fecharam no início da manhã desta quinta.

Os manifestantes querem a expulsão de madeireiros e garimpeiros de suas terras. Além disso, cobram estudos ambientais e consulta pública para a instalação da ferrovia que vai ligar o Pará ao Mato Grosso, a “Ferrogrão”.

Em nota, a Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que está no local e acompanha, junto à PRF, as negociações para desobstrução da rodovia. A Funai ressaltou já houve a expedição de mandado para liberação da estrada.

A Funai disse ainda que as Terras Indígenas Mekrangnotie e Baú, pertencentes ao povo Kayapó, possuem distância da Ferrogão acima dos limites estabelecidos pela Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015.

G1