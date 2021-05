Influenciadora recebe multa por uso de roupas inapropriadas em condomínio

Gle Marquez surpreendeu seus seguidores do Instagram, na última quinta-feira (13), ao compartilhar uma situação da qual foi vítima no condomínio em que vive, em São Paulo. A jovem foi multada por usar roupas “inapropriadas” nas áreas comuns do prédio.

“Chegou uma multa do meu condomínio e quero que vocês adivinhem do que é”, iniciou na rede social.

E prosseguiu, lendo um trecho da carta recebida: “Ficou constatado que você está utilizando roupas inadequadas nas áreas comuns do condomínio, informamos que tal conduta vai contra o regulamento condominial em vigência, além de trazer grande desconforto aos demais moradores”.

Indignada, Gle explicou o ocorrido: “Desci só para tirar foto e subi muito rápido. Eu fui lá para o fundo, no meio das plantas. Não parece, mas tenho vergonha de os outros ficarem me vendo. Tirei a foto e subi correndo”.

Entretanto, a influenciadora destacou: “Mas não tem justificativa. Você não tem que justificar a roupa que está usando”.

O traje em questão é um biquíni com amarrações em torno do corpo e uma minissaia transparente.

O comunicado também detalhou qual regulamento foi desrespeitado pela moça: “É recomendado apresentar-se ou transitar pelo hall, corredores e demais dependências comuns do condomínio trajando-se de forma respeitosa, evitando-se exageros e constrangimento perante os demais condôminos”.

Inconformada, Gle pretende procurar a Justiça e pedir uma indenização por danos morais.

Após conversa com o síndico para esclarecer os fatos, ela foi informada de que poderia retirar a notificação e não pagar a multa. No entanto, pretende abrir um processo mesmo assim. “Ele disse que eu posso retirar para não me causar conflitos. Mas aí é que está, já causou. Não vou retirar nada, não”, assegurou.

