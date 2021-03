Inscrições abertas para a etapa regional do Torneio SESI de Robótica

A nova temporada do Torneio SESI de Robótica First Lego League (FLL), com o tema RePLAY, será 100% on-line, devido a pandemia da covid-19. Em formato remoto inédito, a etapa regional da competição será realizada nos dias 23 e 24 de abril. Crianças e adolescentes de nove a 16 anos de escolas públicas ou particulares podem se inscrever, com suas equipes e técnicos, gratuitamente, até o dia 23 no site.

Com talentos a postos para práticas em quadra, laboratório ou com o controle na mão, a nova temporada RePLAY desafia os jovens a repensarem espaços para exercícios e atividades em prol da qualidade de vida com foco na realidade atual e de olho sempre no futuro. Os projetos inovadores terão construção e programação de robôs autônomos para realizar diferentes desafios, os times podem ter de dois a 10 integrantes, que podem estar associados a uma escola, clube, organização ou ser formado por um grupo de amigos.

Este ano cada aluno irá participar da sua casa, com competição remota no ambiente de avaliação First Reh (Remote Event Hub) — plataforma oficial da First desenvolvida especialmente para os torneios online. De acordo com a gerente da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, Ana Karina Holanda, a instituição continua sendo a suboperadora oficial da etapa regional desde 2013 e esse ano irá trabalhar ainda mais com a tecnologia, estimulando todas as equipes a competirem em um novo ambiente virtual.

“Os alunos terão que gravar e submeter vídeos diretamente das suas casas na plataforma virtual, onde os juízes terão como avaliar dentro dos desafios das categorias”, explicou Ana Karina, ao acrescentar que, seguindo a temática de atividade física da temporada RePLAY e as novas tendências da tecnologia, os alunos terão que se desafiar. “Hora de revolucionar a maneira como jogamos e nos movemos”.

Os competidores terão que construir e programar robôs, tudo de forma on-line para cumprir 15 missões sugeridas no tapete FLL da nova temporada. Com programação nos dois dias de evento virtual, os alunos serão avaliados em quatro categorias: desafio do robô, design do robô, projeto de inovação e valores. Os destaques seguirão para a fase nacional no Festival SESI de Robótica que ocorrerá em maio.