Inscrições para o Bolsa Idiomas vai até esta terça-feira (02)

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), prorrogou, até as 14h desta terça-feira, 2/4, o prazo para participar do processo seletivo do Programa Bolsa Idiomas (PBI). As inscrições foram abertas no dia 26/3 e até as 9h desta segunda-feira, 1º/4, 11,5 mil candidatos já haviam concluído o cadastro.





Para este ano, são oferecidas 38.264 bolsas em cursos de língua estrangeira em instituições particulares, com descontos que variam entre 50%, 75% e 100%.

“De acordo com nosso cronograma, o prazo encerraria às 14h de hoje (segunda-feira, 1º/4). Como tivemos, nesse período, a Semana Santa, com feriado seguido de sábado e domingo, o prefeito David Almeida orientou que estendêssemos o calendário para que mais pessoas possam aproveitar essa oportunidade”, explica o diretor-presidente da Espi, Júnior Nunes.

Para o PBI 2024, a prefeitura teve adesão de 16 escolas particulares de línguas estrangeiras, com unidades em todas as zonas da cidade, ofertando sete idiomas: inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

Podem concorrer ao benefício, estudantes a partir dos 10 anos de idade, residentes em Manaus. Segundo a legislação do programa, é necessário estar cursando, ou ter concluído, o ensino fundamental; ter renda per capita (por pessoa residente no imóvel) não superior a 2,5 salários mínimos (R$ 3.530, em valores atuais); e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público. Beneficiários do Bolsa Família podem se inscrever. Não há limitação de idade máxima para participar.