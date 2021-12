Inscrições para o projeto ‘Motociclista Legal’ serão abertas em Manicoré

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), dá início na quarta-feira (15/12) às inscrições para o curso de especialização para mototaxistas no município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus). O curso será gratuito e faz parte do projeto “Motociclista Legal”, do programa Detran Cidadão. Serão disponibilizadas mais de 100 vagas nesta primeira etapa.

Essa primeira turma do “Motociclista Legal” em Manicoré é destinada aos mototaxistas que já atuam na cidade, mas não possuem a capacitação. Dos mais de 400 pais de família que atuam no município, somente 26 possuem a capacitação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os interessados em realizar os cursos podem fazer a inscrição diretamente no Posto do Detran-AM em Manicoré, que fica localizado na Praça da Bandeira, no Centro do município. As inscrições vão até o dia 30 de dezembro, e podem ser feitas das 8h às 14h.

Requisitos para inscrições – Para se candidatar aos benefícios do projeto “Motociclista Legal” é necessário ser membro de família comprovadamente de baixa renda, ou seja, cuja soma do rendimento mensal de todos os membros chegue a até dois salários mínimos; ter 21 anos ou mais; e ter, no mínimo, dois anos de habilitação categoria A.

Aulas – As aulas começam no dia 10 de janeiro de 2022, com carga horária total de 30 horas (sendo 20 horas teóricas e 10 horas práticas) intensivas.

Os alunos terão aulas de legislação de trânsito aplicadas ao mototaxista, postura corporal sobre duas rodas, noções de primeiros socorros, regras de convivência no trânsito, cuidados especiais, entre outras disciplinas.

Detran Cidadão – Desde o lançamento do Programa Detran Cidadão, os municípios de Careiro Castanho, Coari, Tefé, Humaitá (a 88, 363, 523 e 590 quilômetros de Manaus, respectivamente) já foram contemplados com o projeto “Motociclista Legal”. Agora, Manicoré será a quinta cidade do interior do Amazonas a receber o programa.

O projeto “Motociclista Legal” isenta o pagamento das taxas relativas aos cursos obrigatórios do Detran-AM, para o exercício das profissões de mototaxista e motofretista.

Ao final da capacitação, esses novos mototaxistas estarão aptos a receber um kit de capacete e colete do Governo do Estado, para poderem trabalhar com mais segurança.