Interior do Estado será beneficiado com Programa Água Boa

O Programa Água Boa será ampliado no Amazonas. Na manhã desta quarta-feira (18), o governador Wilson Lima esteve com representantes da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e de mais 14 órgãos do Governo do Estado, além do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), para alinhar estratégias de fortalecimento das ações de saneamento e tratamento de água no interior, durante o próximo ano.

A ampliação do programa Água Boa prevê, até dezembro do próximo ano, a instalação de 160 sistemas alternativos e coletivos simplificados de coleta e tratamento de água em comunidades rurais e ribeirinhas. O sistema tem baixo custo e fácil manutenção, permitindo a entrega de água de qualidade para a população.

A ação vai beneficiar, aproximadamente, 800 mil pessoas nas regiões dos rios Negro, Solimões, Médio e Baixo Amazonas, Juruá e Purus. Somente na primeira fase do projeto, serão investidos R$ 4 milhões em recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

De acordo com Wilson Lima, o trabalho de modernização e fortalecimento da Cosama, iniciado pela atual gestão em 2019, é fundamental para levar um serviço tão essencial à população que mais precisa.

Outra meta da Cosama para 2021 é assumir o abastecimento de água em pelo menos mais 20 municípios do interior, além dos 14 atendidos atualmente, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas.