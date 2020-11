Mesários poderão acessar declaração de dias trabalhados a partir do dia 23

As declarações de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (23). Os documentos poderão ser acessados por meio da internet pelos mesários que atuaram no primeiro turno das Eleições Municipais de 2020.

A declaração – que comprova a atuação no dia da votação e garante o direito de folga em dobro pelo dia trabalhado – estará disponível no Canal do Mesário, localizado no site da Justiça Eleitoral.

A declaração de dias trabalhados disponível na internet poderá ser emitida apenas para quem tiver registrado sua presença no terminal do mesário da urna eletrônica, tanto no início quanto no encerramento dos trabalhos, na mesma seção eleitoral. Para os demais casos, será necessário entrar em contato com o seu cartório eleitoral.