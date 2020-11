Interior elege e reelege prefeitos

Em Itamarati, João Campelo foi eleito para o seu terceiro mandato de prefeito. Ele venceu a eleição com 3.351 votos.

“Essa é uma vitória do povo que agora vai poder voltar a sorrir. Nós trabalhamos propostas importantes para que a nossa cidade volte a crescer e a população entendeu isso, nos escolhendo como seus representantes”, afirmou João, que já anunciou que é candidato a presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

Já em Benjamin Constant, o resultado foi favorável para David Bemerguy (MDB), e o vice, Sebastião Dias. David recebeu 8.231 votos, com percentual de 49,22%. “Sempre estive determinado a lutar por fazer uma nova política em Benjamin Constant, respeitando o ser humano e cuidando das pessoas. Foi assim durante esses quatro anos. Esse resultado nos mostra que sempre estivemos no caminho certo”, afirmou o prefeito reeleito.

Nas eleições de 2016, David foi eleito com 63,08% (9.694) dos votos. Em 2020, ele concorreu pela Coligação A Reconstrução Tem que continuar, composta por MDB, PL, Progressistas E PT.

Presidente Figueiredo elegeu Patrícia Lopes. Ao fim da apuração, ela teve 27,97% dos votos. Foram 5.134 votos no total.

Com quase 32 mil votos, Bi Garcia é o prefeito reeleito de Parintins. Ele alcançou 65% dos votos válidos.

Reeleito, o prefeito agradeceu os votos dos parintinenses. “Vou honrar cada voto pelo avanço da nossa cidade e do nosso povo”, escreveu nas redes sociais.

Rio Preto da Eva reelegeu Anderson Sousa. A vitória deve foi esmagadora com mais de 70% dos votos válidos.

Outros municípios também já estão com prefeitos eleitos. Iranduba elegeu Augusto Ferraz com mais de 11 mil votos, totalizando 41%.

Em Manaquiri, os próximos quatro anos ficarão a cargo de Jair Souto. Ele também já assumiu o cargo de presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Os próximos quatros anos serão comandados por Lucio Flavio em Manicoré. Ao fim da apuração, ele registrou 48,36% dos votos. Foram 11.410 votos no total.

Em Itacoatiara, o eleito foi Mário Abrahim. O agora prefeito conquistou 38,41% dos votos. Foram 19.722 votos no total.

Júnior Leite foi reeleito em Maués. Ao fim da apuração, ele alcançou 56,83% dos votos. Foram 14.770 votos no total.

Clovis Curubão foi eleito prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Ele conquistou mais de 11 mil eleitores e teve 50,36% dos votos.

Raylan Barroso venceu a disputa para o cargo de prefeito de Eirunepé. Ele teve 58,27% dos votos. Foram 9.021 votos no total.

Em Lábrea, o escolhido foi Gean Barros. Ao fim da apuração, Gean Barros teve 74,38% dos votos. Foram 13.622 votos no total.

Em Tefé, Nicson Marreira venceu a eleição com mais de 16 mil votos. Ao fim da apuração, ele teve 48,14% dos votos.

Nathan Macena foi eleito prefeito de Careiro (AM) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, ele teve 62,79% dos votos. Foram 11.222 votos no total.

Em Coari, o resultado foi a reeleição de Adail Filho, com mais de 22 mil votos. Ao fim da apuração, ele teve 59,45% dos votos.

Denis Paiva foi eleito em Atalaia do Norte (AM) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, ele teve 38,71% dos votos. Foram 2,6 mil votos no total.

Saul Bemerguy foi eleito prefeito de Tabatinga (AM) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, ele ficou 49,00% dos votos. Foram 13.068 votos no total.