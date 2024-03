Ivete Sangalo encanta os brothers e surpreende com presente no BBB 24

A agitação toma conta da casa mais vigiada do Brasil com a chegada da icônica Ivete Sangalo, que se torna o ponto alto da Festa do BBB 24. Os brothers e sisters recebem a cantora com entusiasmo e euforia, ansiosos por compartilhar momentos memoráveis ao som de sua música envolvente.





Enquanto embala a festa com sua energia contagiante, Ivete aproveita para se aproximar dos participantes, mostrando seu lado brincalhão e carismático. Entre risadas e conversas animadas, a baiana compartilha um conselho valioso com os brothers, destacando a importância de manter a alegria no coração mesmo diante dos desafios da vida na casa.

“Estou feliz em ver todos vocês sorrindo”, declara Ivete, enquanto sorri calorosamente para os participantes. “Gostaria de propor algo especial, um código entre nós, uma conexão íntima. Quando as coisas ficarem difíceis, quando vocês acharem que tudo está errado, ou até mesmo quando estiver tudo certo demais”, continua ela, compartilhando sua sabedoria com os confinados.

“Conectem-se e lembrem-se de que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, é essencial manter a alegria no coração. Nunca sabemos como será o amanhã, então conectem-se consigo mesmos e com o momento presente”, aconselha a artista, enquanto os brothers absorvem suas palavras com atenção.

Em um gesto generoso e inesperado, Ivete revela uma emocionante surpresa para os participantes: uma turnê especial em celebração aos seus 30 anos de carreira. “Começarei em junho, passarei por Manaus, pela sua terra, Isabelle”, anuncia ela, direcionando-se à participante. “Gostaria de oferecer a vocês uma passagem com acompanhante para me acompanharem em um dos meus shows. Vocês decidirão para onde ir”, completa, deixando os brothers em êxtase com a notícia inesperada.

Com sua presença marcante e gesto generoso, Ivete Sangalo deixa uma marca indelével na casa do BBB 24, demonstrando mais uma vez seu talento incomparável e seu coração generoso para com seus fãs e admiradores. E assim, a festa continua, repleta de música, risos e memórias que ficarão para sempre gravadas na mente e nos corações dos participantes.

Fonte: BBB 24