Jogadores decidem jogar a Copa América mesmo criticando o evento

Jogadores da Seleção Brasileira decidiram que disputarão a Copa América, prevista para começar no próximo domingo (13). O Brasil estreia diante da Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Segundo o Globo Esporte, os atletas devem comunicar a decisão juntamente com um manifesto, com críticas à forma como o evento foi organizado em plena pandemia do coronavírus, o que deve acontecer somente após o jogo contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neste domingo (6), a equipe técnica da CPI da Covid no Senado enviou uma carta à Comissão Técnica da Seleção Brasileira alertando para o “mau exemplo” que é a realização do torneio no País.

