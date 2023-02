Jojo Todynho nega traição e ameaça ex-marido com ‘porrada’

Jojo Todynho resolveu usar as suas redes sociais para rebater seu ex-marido, Lucas Souza mais uma vez. Nesta sexta-feira (10), a cantora publicou um vídeo em que ameaça o ex. Ela se mostra revoltada com as graves acusações de traição que ele fez: “Vou te meter a porrada”.

Lucas Souza, também usou as redes sociais e causou polêmica ao afirmar que a cantora é uma grande apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preconceituosa e fala mal de todos os artistas. Em sua conta do Instagram, através dos stories, o militar do Exército fez uma série de exposições sobre o relacionamento vivido com a funkeira.

“Você está feio na foto, mentindo na cara de pau. Pode colocar como ameaça, vem pro Rio de Janeiro, que eu vou te dar um pau, vou mandar meus amigos te segurar e eu vou te meter a porrada (…) para aprender a ser homem”, disse ela, irritada.

A funkeira seguiu com sua explosão: “Pode colocar que Jojo te ameaçou, vou te dar porrada pra você aprender a ser homem. Eu sou muito mulher. Quer ganhar fama em cima de mim, eu vou te ensinar a ser homem. Não vem mentir, não vem falar da minha integridade. Para você vim e falar que eu te traí, que eu te maltratava… Sustenta a sua gracinha, se você não teve um pai e uma mãe que te desse educação, eu vou te dar”.

A campeã de A Fazenda 12 acusou o rapaz de tentar ganhar fama às custas dela. “Se você não teve pai e mãe que te desse educação, eu vou te ensinar a ser homem. Vem pro Rio de Janeiro. Vem. Me prende, me processa, fod*-se. Eu vou te meter a porrada. Tu é homem?”, ameaçou a cantora.