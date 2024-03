Joselito: pré-candidato do PT em Parintins enfrenta oposição de Sinésio Campos que apoia o União Brasil

A intenção do petista raiz, Joselito Pimentel de Araújo, de se candidatar a prefeitura de Parintins, poderia não acontecer por pura obra e desprezo, pela legenda, do então presidente do PT no Amazonas, Sinésio Campos.





Sinésio é simpatizante do União Brasil, para o qual já declarou apoio à candidatura da vereadora Brena Dianá (União Brasil), para o mesmo cargo pretendido por Joselito Pimentel.

Hoje, (18) o candidato do PT entrou com recurso junto à Executiva Estadual do PT no Amazonas, com cópia à Executiva Nacional, alegando sua condição de petista raiz, com várias candidatura proporcionais e o apoio de mais de 10% de filiados do partido que participam do PED/2019.

Competências

Por sua vez, a executiva nacional da legenda enquadra os diretórios estaduais, dizendo que o partido estabeleceu competências ao diretório nacional para definição sobre as candidatura nas cidades com mais de 100 mil eleitores. Comprovadamente, o caso de Parintins, que registra 115.363 habitantes, segundo o Censo Demográfico 2020.

Com essa decisão, Sinésio não tem como apoiar a candidata do União Brasil, a não ser que tenha uma excelente carta na manga e, neste caso, parece que não tem.

A direção nacional do PT estabeleceu que a palavra final será definida pela cúpula do partido no próximo dia 26.

Segundo a CNN Brasil, o PT enfrenta resistências para apoiar candidatos de outros partidos. “Pedimos que todas as ações que estivessem caminhando sobre tática eleitoral aguardem pronunciamento do diretório nacional”, disse o senador e coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), Humberto Costa.

Joselito tem a seu favor uma orientação nacional do GTE, a direção do novo diretório municipal e o apoio de grande parte da militância local. “Já fui candidato consolidado em 2020, mas pertencia ao grupo político de Sinésio campos. E o mesmo me ‘convenceu’ a recuar para vereador e apoiar a chapa formada por Juscelino Manso (PSB) e Nega Alencar (PSC), ambos candidatos do governador, na época. Fui abandonado no meio da eleição, perdemos e o atual prefeito Bi Garcia (UB) se reelegeu”, lamentou Joselito.

Em seguida, Joselito rompeu com Sinésio, para fazer campanha solo dentro do partido. No entanto, seguiu as orientações da resolução nacional aprovada em setembro de 2023, para fazer o lançamento da sua pré-candidatura, em novembro de 2023.

O pré-candidato do PT em Parintins está dialogando com todas as forças internas do partido, inclusive na capital do Estado, menos com o irredutível apoiador do União Brasil, Sinésio Campos.

Recurso