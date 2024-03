Rezando para dois santos: Sinésio não sabe para qual deve ajoelhar-se em Parintins

De um lado, o deputado estadual pelo PT, Sinésio Campo, fazendo fortes orações pelas dádivas da vereadora Brena Dianá (União Brasil), hoje pré-candidatura à prefeitura de Parintins e indicada pela a sua santidade o governador Wilson Lima (União Brasil), e a quem ele deve secretarias e umas quatro dezenas de cargos no Estado.





Por outro lado, Sinésio tenta se benzer de todas as desventuras que ele pode ter, se não apoiar o pré-candidato, Mateus Assayag, que é afilhado político do Senador Omar Aziz e do Prefeito Bi Garcia, todos filiados ao PSD.

Em Parintins, Sinésio decidiu ‘ajoelhar-se diante do altar montado pelo União Brasil’, mesmo sabendo da resolução do PT, que define apoios a candidatos apenas com o aval da executiva estadual do PT e, também, da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), como também, sabendo que os céus podem desabar sob sua cabeça se ele contrariar o Senador mais referenciado do Planalto, na atualidade.

Pecador inveterado

Se de uma lado, o ‘pecador inveterado’ Sinésio Campos (PT) devia graças ao governador Wilson Lima pelas secretarias dadas a um deputado da esquerda, que não é da sua base política, do outro, os milagres recebidos pelo senador Omar Aziz, jamais podem ser desconsiderados.

A filha de Sinésio, Dionísia Campos, só é secretária do Ministério da Agricultura no Amazonas, por obra e benevolência de Omar Aziz. Sem contar, claro, com dezenas de portas abertas em nível federal, para o infiel filiado do PT no Amazonas.

Está faltando oração para tantos pecados cometidos…