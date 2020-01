Jovem é assassinado após sair de ponto de drogas, na zona Leste

Manaus – Na noite de quarta-feira (15), um jovem identificado como Tales de 17 anos, foi assassinado a tiros por volta das 19h30, na rua Tapiti, bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus.

O jovem estava saindo de um local onde funciona um ponto de venda de drogas e acabou sendo surpreendido por dois homens que atiraram contra o mesmo que morreu na hora. Um outro jovem de 15 anos, identificado como Salomão, também foi atingido com um tiro no pescoço e sobreviveu.

No bolso de Tales, uma certa quantia de drogas foi encontrado com o adolescente o que caracteriza que o mesmo estaria comercializando drogas no local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

Texto: Correio da Amazônia