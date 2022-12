Jovem morre após grave acidente de trânsito em Flores

MANAUS – Isabeli Amorim morreu madrugada desta quarta-feira (14), durante um grave acidente de trânsito na Avenida Djalma Batista, nas proximidades do Viaduto Governador Plínio Ramos Coelho, conhecido como Viaduto do Flores, zona centro-sul de Manaus.

Segundo as informações, o casal voltava de um aniversário e ao se aproximar do viaduto o condutor perdeu o controle do veículo, invadiu a contra-mão e colidiu em um carro modelo Ford Fiesta. Isabeli foi arremessada e morreu no local. O companheiro da vítima que ficou ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até um hospital de Manaus.

O carro ainda estava no local na manhã desta quarta-feira e deixou o trânsito um pouco congestionado. Um agente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) esteve no local para ajudar no fluxo de veículos nessa parte da avenida. O carro deve passar por perícia.