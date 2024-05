Jovem tenta furtar bateria de caminhão e acaba linchado na Colônia Terra Nova

MANAUS | Na madrugada desta quinta-feira, (23), um jovem de apenas 17 anos, foi violentamente agredido na rua São José, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus, após tentar furtar a bateria de um caminhão que estava estacionado na via.





No momento do crime, os moradores avistaram três suspeitos debaixo do caminhão e se juntaram na tentativa de capturar os elementos. Dois conseguiram fugir, deixando para trás o adolescente que foi capturado.

Moradores acabaram agredindo o acusado que teve que ser socorrido pela equipe do SAMU. O mesmo foi levado para o Hospital Platão Araújo.

Por Correio da Amazônia