Amazonas FC encerra sua trajetória na Copa do Brasil de 2024 na Arena da Amazônia

O Amazonas FC encerrou sua trajetória na Copa do Brasil de 2024 na noite desta quarta-feira (22/05), na Arena da Amazônia, em um confronto decisivo contra o Flamengo, com o placar de 1 a 0. A “Onça”, representante do futebol amazonense e que conta com o apoio do Governo do Amazonas, foi superada nos dois duelos pelo mesmo placar. Agora, segue em frente com o Campeonato Brasileiro da Série B para disputar até o final da temporada.





“O Governo do Amazonas tem investido significativamente no esporte, incluindo o futebol, para proporcionar à nossa população a oportunidade de assistir a grandes eventos esportivos como o de hoje. Trabalhamos para garantir que a Arena da Amazônia seja um estádio de nível internacional, capaz de sediar partidas importantes e atrair grandes clubes para o nosso estado”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A noite era de esperança na virada para a torcida da Onça Pintada, já que o Flamengo havia vencido a primeira partida por 1 a 0, gol de Pedro. O Amazonas tinha como objetivo a vitória por dois gols de diferença para vencer o confronto no tempo normal ou vencer por um gol de diferença para levar para as penalidades e contou com um bom público para empurrar a equipe.

“A Arena da Amazônia, não perde em nada para nenhum outro do Brasil. Eu já tive a oportunidade de estar no Allianz Parque, no Maracanã, e eu acho que merecidamente fomos escolhidos para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, até porque somos o pulmão do mundo”, destacou o torcedor do Amazonas, Wellington Rodrigues.

No primeiro tempo o Amazonas F.C. iniciou com uma postura ofensiva, partindo para cima do time adversário. Mas gradualmente o clube carioca foi deixando o duelo mais equilibrado. A melhor chance foi do Flamengo, o uruguaio Nicolás de la Cruz acertou um lindo chute da intermediária, mas a bola carimbou caprichosamente o travessão e fechando em 0 a 0 a primeira etapa.

Na segunda etapa o time amazonense voltou novamente com muito ímpeto e se lançou ao ataque. Mas foi o Flamengo que abriu o placar, Igor Jesus arriscou de fora da área e Pedro desviou com o joelho para decretar a vitória carioca por 1 a 0. Com o resultado, o Amazonas está eliminado da Copa do Brasil. O próximo do jogo da Onça será contra o Mirassol pela Série B, na próxima terça-feira (28/05), às 18h, na Arena da Amazônia.