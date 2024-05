Dez cemitérios públicos urbanos e rurais de Manaus foram totalmente reformados

Locais de respeito e reverência aos entes queridos, os cemitérios públicos de Manaus ganharam um tratamento especial na gestão David Almeida. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) reformou os dez cemitérios existentes na capital, sendo seis na zona urbana e quatro na zona rural. Com investimento de R$ 10,5 milhões, oriundos de emendas parlamentares, foram realizadas melhorias de todas as estruturas físicas, internas e externas desses espaços.





O titular da pasta, Sabá Reis, apontou que dentro dos serviços executados, foram reformadas as guaritas, a segurança e revitalizada a estrutura dos prédios administrativos, que ganharam setores mais amplos e confortáveis, com ar-condicionado, computadores e banheiros. As sepulturas receberam manutenção e, hoje, equipes de limpeza realizam, diariamente, serviços de pintura, lavagem, poda, paisagismo, capinação, varrição, restauração de calçadas e meios-fios.

“Após anos sem qualquer reforma, todos eles passaram por obras de melhoria e revitalização. Hoje todos contam com muros e portões, guarita, iluminação com luminárias de LED e segurança. Além disso, as equipes de limpeza realizam manutenções diárias, conservando os ambientes sempre aptos para atender a todos com respeito e dignidade”, afirmou Sabá Reis.

Na área urbana, destaca-se o serviço realizado no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, localizada na avenida do Turismo, zona Oeste da capital, onde foram construídos ou reformados a administração, refeitório, capela, vias e postes de iluminação, além da inauguração da rede hidráulica após 40 anos. Antes, o espaço era abastecido por carros-pipa.

Já na área rural, foram revitalizados os campos-santos Nossa Senhora da Conceição das Lages, localizado às margens do rio Negro, no bairro Mauazinho; Santa Joana do Puraquequara, às margens do lago do Puraquequara, no Distrito Industrial; e Nossa Senhora do Carmo, às margens do rio Amazonas, também na área do Distrito.

O cemitério Nossa Senhora da Conceição das Lajes ganhou uma área administrativa, que antes não existia, móveis novos, banheiro, arborização e pintura, além de possuir três quadras com capacidade para aproximadamente cinco mil sepultamentos.

O cemitério público Santa Joana do Puraquequara, no Distrito Industrial, existe há 110 anos e, pela primeira vez, recebeu melhorias de infraestrutura, serviços de pinturas e arborização.