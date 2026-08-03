segunda-feira, 3 de agosto de 2026
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Jovens participam da construção do plano de governo de David Almeida

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Redação 5
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Foto: Divulgação / Avante Amazonas

As juventudes dos partidos que integram a aliança liderada por David Almeida participaram, neste domingo (2/8), da etapa final de construção do Plano de Governo “Pra Cima, Amazonas”, que será lançado oficialmente nesta segunda-feira (3/8), no Teatro Manauara. O documento reúne propostas organizadas em nove eixos estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Realizado na Arena Avante, na zona Centro-Sul, o encontro reuniu cerca de 60 representantes das juventudes do Avante, Agir, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido da Renovação Democrática (PRD), Solidariedade e Democracia Cristã (DC). Divididos em grupos de trabalho, os participantes discutiram propostas voltadas à ampliação das oportunidades para a juventude amazonense, com foco em educação, esporte, cultura, saúde, empregabilidade, empreendedorismo, mobilidade e participação social.


Foto: Divulgação / Avante Amazonas

As contribuições apresentadas pelos participantes subsidiaram o processo de construção do Plano de Governo “Pra Cima, Amazonas”, fortalecendo a participação da juventude na elaboração das propostas para o desenvolvimento do estado.

Presidente nacional da Juventude do Avante, a candidata a deputada federal Dra. Aryel Almeida destacou a importância da participação dos jovens na construção das propostas. “A juventude quer participar das decisões e ajudar a construir soluções para o Amazonas. Esse encontro mostrou que os jovens têm propostas, conhecem a realidade do Estado e querem contribuir com um projeto que gere oportunidades, amplie direitos e prepare o Amazonas para o futuro. É assim que construímos uma política mais próxima das pessoas”, afirmou.

Foto: Divulgação / Avante Amazonas

David Almeida, candidato ao Governo do Amazonas e Presidente Estadual do Avante no Amazonas, ressaltou que a elaboração do plano foi conduzida de forma participativa e reuniu contribuições de diferentes segmentos da sociedade. “Nosso plano de governo não foi elaborado dentro de um gabinete. Ele nasceu da escuta da população e da contribuição de diferentes segmentos da sociedade. Hoje concluímos esse processo com a participação das juventudes dos partidos que caminham conosco, porque acreditamos que governar também é saber ouvir quem vai construir o Amazonas das próximas gerações”, declarou.

O Plano de Governo “Pra Cima, Amazonas” será apresentado nesta segunda-feira, às 17h, no Teatro Manauara, consolidando as propostas que orientarão a candidatura de David Almeida e Dra. Shádia ao Governo do Amazonas.

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