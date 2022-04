Kartódromo da Vila Olímpica sedia 1ª Etapa Amazonense de Kart Indoor 2022

Agitando o circuito da alta velocidade, o Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus recebeu a 1ª Etapa Amazonense de Kart Indoor, que aconteceu no domingo (03/04) e contou com 28 competidores disputando as primeiras colocações. A competição que serve como classificatória para etapas regionais e preparação para torneios nacionais teve apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“A ação estratégica do Governo do Amazonas é importante para que mais pilotos possam desempenhar o alto rendimento no esporte. Pensando em reforçar este compromisso, o kartódromo da Vila Olímpica faz parte do pacote de obras e passará por revitalização, para que esses atletas possam ter uma estrutura no mais alto nível e realizem seus treinos e campeonatos com qualidade e segurança”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com participantes iniciantes e graduados, os 28 pilotos foram divididos em quatro grupos. Na classificatória, 10 competidores passaram para a corrida final, onde foram eleitos os cinco melhores da competição.

“Muitos pilotos iniciantes se destacaram e ficamos felizes por isso. Nosso principal objetivo é dar suporte aos praticantes dessa modalidade. O Governo do Amazonas tem grande importância no nosso esporte, pois assim podemos qualificar nossos atletas no parâmetro nacional”, ressaltou Cícero Barbosa, diretor de provas.

Classificados para a 2ª etapa:

1° lugar: Gustavo Carvalho

2° lugar: Luiz Santana

3° lugar: Diego Ferraz

4° lugar: Paulo Noronha

5° lugar: Eduardo Corrêa