O período de queimas no Amazonas já começou. Lábrea e Apuí são os líderes do desmatamento no Estado.

Lábrea já registrou 2.535 focos de incêndios nas matas e Apui 1.766. Os dois municípios já trabalham ações para a criação de combate às queimadas.

Quanto a Estados, o Mato Grosso foi o que mais queimou, registrando 13.872 focos ao longo deste ano. Em seguida aparecem o Pará (10.448 focos) e o Amazonas (9.988 focos).