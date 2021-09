Vaca fica presa em presa em árvore após furacão nos EUA

Uma vaca ficou presa em uma árvore no estado da Louisiana, nos EUA, após enchentes provocadas pela passagem do furacão Ida pelo país no domingo (30).

O animal foi resgatado por trabalhadores da paróquia St. Bernard Parish, segundo tuitou a própria instituição.

O vídeo mostra dois trabalhadores com água na altura da cintura usando uma serra elétrica para cortar galhos e soltar a vaca.

O Ida atingiu os EUA como um furacão de categoria 4 na tarde de domingo.

Exatos 16 anos após o Katrina devastar a Louisiana e o Mississippi e deixar 1,8 mil mortos e bilhões em prejuízos.

Com ventos de 230 km/h, o Ida foi o 5º furacão mais forte da história a atingir o continente, segundo a agência de notícias Associated Press.

G1