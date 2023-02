Ladra dos cães de Lady Gaga processa cantora por não pagar recompensa

A cantora Lady Gaga está sendo processada por não pagar a recompensa de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,6 milhões, à mulher que encontrou e devolveu os dois cachorros da artistas. Os buldogues franceses foram roubados em fevereiro de 2021, após Ryan Fischerm passeador de cães de Gaga, ser baleado por criminosos. As informações são do site norte-americano TMZ.

Quem está processando a cantora é Jennifer McBride, que encontrou os cachorros dois dias após o crime e os entregou à polícia de Los Angeles. Após investigações, as autoridades policiais descobriram que a mulher namorava o pai de um dos suspeitos de roubo e que os envolvidos faziam parte de um gangue de Los Angeles.

Jennifer foi condenada por posse de bens roubados e foi sentenciada a dois anos em liberdade condicional. No entanto, a mulher agora reivindica o dinheiro, pois alega que Lady Gaga afirmou que a recompensa seria paga a quem devolvesse os animais. Além de Jennifer, outras quatro pessoas foram presas pelo crime.

CB