Polícia prende quadrilha suspeita de manter família refém durante assalto em Manaus

Fabiano Baraúna de Andrade, conhecido como “FB”; Carlos Gabriel Reis Batista; Júlio Cesar Tenório; e Odacir Lira de Sena, foram presos, na sexta-feira (24), suspeitos de manter uma família refém por cerca de 12 horas e roubar diversos itens, como dinheiro , joias e aparelhos eletrônicos, no dia 25 de Janeiro deste ano no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. A quadrilha também é especializada em tráfico de drogas.

Durante a operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), além das prisões, também foram apreendidos quatro quilos de entorpecentes, balanças de precisão, munições calibre 40 e duas motocicletas com suspeita de adulteração.

“As investigações iniciaram aproximadamente a um mês e meio, desde o início de janeiro, a partir de uma distribuição de entorpecentes na área dos bairros Cidade de Deus e Fátima. Durante as investigações foi possível identificar que essa mesmo quadrilha também operava em um esquema criminoso de assaltos a residências. Inclusive um dos últimos assaltos foi no dia 25 de janeiro”, disse o delegado Cicero Tulio, do 13º DIP.

De acordo com a polícia, Odacir emprestava sua conta para receber os valores decorrentes das transações bancárias via Pix das ações criminosas praticados pelo bando. Ela também está sendo indiciada pelo roubo majorado.

A Polícia vai continuar os desdobramentos para identificar a participação de mais suspeitos e de mais vítimas. Fabiano, Júlio Cesar e Carlos Gabriel já tinham passagens pela polícia. A quadrilha vai responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, associação criminosa, roubo majorado e porte de munição de arma de fogo de uso permitido.

Os suspeitos serão apresentados na audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AM POST (@portalampost)

Ampost