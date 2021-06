Lei permite o cultivo e manipulação de Cannabis, para uso medicinal

A Comissão da Câmara aprovou hoje (08), a PL399/15, que regulamenta o uso da Cannabis (Maconha) para fins medicinais, industriais, veterinários e para pesquisa no Brasil.

O Projeto de Lei pode ajudar milhares de pessoas que dependem da Cannabis medicinal para tratar doenças, e deve garantir o acesso a produtos com padrão de qualidade farmacêutico e preços adequados e acessíveis para a população.

“Essa aprovação é considerada uma grande vitória e de extrema importância para avançarmos na regulamentação do uso medicinal da Cannabis no Brasil”, comenta Paula Dall Stella, médica neuro-oncologista e especialista no tratamento de doenças crônicas com o uso de medicamentos baseados em cannabis no Brasil.

A PL impõe restrições sobre o cultivo e concede a permissão apenas para pessoas jurídicas, como empresas, associações de pacientes e organizações não governamentais.

A neuro-oncologista Drª Paula Dall Stella, especialista no assunto, se coloca à disposição da imprensa para comentar a PL e como os impactos positivos da aprovação podem significar para os pacientes em tratamento de diversas doenças.

Vittória Burattini