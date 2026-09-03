Leilão da Receita tem iPhone, PS5 e carros com lances a partir de R$ 554

A Receita Federal em São Paulo realiza, no dia 15 de setembro, um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os itens disponíveis estão iPhones, PlayStation 5, MacBook, drones, perfumes, cosméticos e veículos.

O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Os interessados poderão apresentar propostas das 8h de 8 de setembro até as 21h de 14 de setembro. A sessão de lances começa às 10h do dia 15, no horário de Brasília.





Produtos em destaque

Entre os lotes estão:

PlayStation 5 (1 TB): lance inicial de R$ 554

MacBook Air 13″ (256 GB): R$ 1.099

iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 1.604

iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 1.937

DJI Neo Fly More Combo: R$ 1.902

Nissan Kicks SV CVT 2017: R$ 2.880

Honda Civic LXS automático 2014/2015: R$ 3.250

Toyota Corolla SEG 1.8 2003: R$ 5.760

Chevrolet Onix Plus 1.0T 2024: R$ 12.960

Citroën C3 Live 1.0 2024: R$ 13.200

Como participar

Para dar lances, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC e selecionar o edital nº 0800100/000010/202, da Superintendência Regional da Receita Federal da 8ª Região Fiscal.

Depois, basta escolher o lote, clicar em “incluir proposta”, aceitar os termos e informar um valor superior ao lance mínimo.

Pessoas físicas precisam ter 18 anos ou ser emancipadas, possuir CPF e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal. Para empresas, é necessário ter CNPJ regular, além de que o responsável ou procurador tenha selo Prata ou Ouro.