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Em Parintins, pai e filha são presos por maus-tratos contra um idoso de 87 anos

Por
Redação 5
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Foto: Reprodução

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) prendeu em flagrante, na quarta-feira (02), uma mulher, de 35 anos, e seu pai, de 60 anos, pelo crime de maus-tratos contra um idoso, de 87 anos. A prisão foi realizada no bairro Paulo Corrêa, no município.

As investigações iniciaram após uma denúncia de que os autores, que seriam cuidadores do idoso, estariam negligenciando os cuidados necessários à vítima. Os maus-tratos foram constatados durante uma visita de um agente comunitário de saúde, que verificou que o idoso ainda apresentava um ferimento no pé, evidenciando a falta da assistência necessária por parte dos responsáveis.


Diante dos fatos, a equipe policial se deslocou ao endereço do idoso e, de imediato, constatou a procedência da denúncia. Os autores estavam na residência na ocasião, e ainda verificou que eles usufruíam do benefício social do idoso.

A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu os cuidados devidos. As investigações seguem para identificar os familiares da vítima, e outros crimes praticados pelos cuidadores.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por maus-tratos a pessoa idosa e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

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