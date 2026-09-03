3corações compra operações da General Mills no Brasil por R$ 800 milhões

O Grupo 3corações concluiu nesta quinta-feira, 3, a compra das operações brasileiras da General Mills por R$ 800 milhões. O negócio inclui as marcas Yoki, conhecida por produtos como pipoca de micro-ondas, farofa e batata palha, e Kitano, de temperos, ervas e especiarias.

Com a aquisição, a 3corações amplia sua atuação para além do mercado de café e passa a reunir cerca de 12,7 mil funcionários e presença em mais de 600 mil pontos de venda no país. A operação inclui ainda o escritório de São Bernardo do Campo (SP) e as fábricas de Pouso Alegre (MG) e Campo Novo do Parecis (MT), elevando para 15 o número de unidades industriais do grupo.





Para a General Mills, a venda faz parte de uma revisão global do portfólio, com foco em negócios considerados prioritários, como sorvetes premium, comida mexicana, snacks e alimentos para animais de estimação. As operações brasileiras geraram cerca de US$ 350 milhões em vendas líquidas no ano fiscal de 2025.