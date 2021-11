Liberado calendário do Auxílio Brasil, veja as datas

O calendário do Auxílio Brasil, dos meses de novembro e dezembro já está disponível. A novidade foi anunciada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, nesta terça-feira (16).

Seguindo o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), a parcela de novembro começará a ser paga nesta quarta-feira (17) para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0.

Confira o calendário de pagamento do mês de novembro do Auxílio Brasil:

NIS | Pagamento

final 1 | 17 de novembro

final 2 | 18 de novembro

final 3 | 19 de novembro

final 4 | 22 de novembro

final 5 | 23 de novembro

final 6 | 24 de novembro

final 7 | 25 de novembro

final 8 | 26 de novembro

final 9 | 29 de novembro

final 0 | 30 de novembro

Já a parcela do mês de dezembro começará a ser paga logo no dia 10. Confira o calendário de pagamento do mês de dezembro do Auxílio Brasil:

NIS | Pagamento:

final 1 | 10 de dezembro

final 2 | 13 de dezembro

final 3 | 14 de dezembro

final 4 | 15 de dezembro

final 5 | 16 de dezembro

final 6 | 17 de dezembro

final 7 | 20 de dezembro

final 8 | 21 de dezembro

final 9 | 22 de dezembro

final 0 | 23 de dezembro

Com 17 milhões de famílias incorporadas, o Auxílio Brasil tem benefício médio de R$ 217,18 e prevê nove tipos de renda por meio de benefícios financeiros a famílias em situação de extrema pobreza e pobreza.

Como sacar o Auxílio Brasil?

De acordo com a Caixa, os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil. Além disso, as famílias que recebiam o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa TEM, em conta Poupança Digital, receberão o novo auxílio na mesma modalidade e poderão continuar movimentando-o pelo aplicativo.

Os canais para saque e consulta de informações dos benefícios também permanecem os mesmos: aplicativo Caixa TEM, terminais de autoatendimento, lotéricas e as agências da Caixa, que voltam ao horário normal de funcionamento no dia 23 deste mês.

Além do aplicativo Caixa TEM, o aplicativo chamado Auxílio Brasil, que substitui o do Bolsa Família, já está disponível para baixar no Google Play somente para aparelhos Android.

Como baixar o aplicativo Auxílio Brasil?

Acesse o aplicativo Google Play no seu celular android

Pesquise o nome “Auxílio Brasil CAIXA”

Cliquei em “Instalar”

Após esse processo, abra o aplicativo, e informe seu CPF e senha. A senha é a mesma utilizada em outros aplicativos da Caixa, como o do FGTS.

Caso ainda não tenha a senha, clique em “É novo por aqui? Cadastre-se” e siga as instruções.

Caso possua cadastro, mas não lembra da senha, deve clicar em “Recuperar senha” após informar o CPF.

Ainda tem dúvidas sobre o Auxílio Brasil? O portal Brasil61.com preparou um material que responde às principais questões sobre o novo benefício social, acesse aqui.

Fonte: Brasil 61.

