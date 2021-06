Líder dos motoboys critica ‘motociata’ e diz que eles não participaram do passeio

O presidente do sindicato dos motoboys entregadores de aplicativo, Gilberto Almeida, o Gil, diz que a motociata organizada por Jair Bolsonaro em São Paulo, no sábado (12), não teve participação da categoria e foi composta principalmente por membros de clubes de motociclistas, com veículos caros e usados principalmente para lazer.

Os motoboys nada têm o que comemorar no governo Bolsonaro, que recusou o pedido do SindimotoSP de incluir a categoria entre os grupos do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Os motoboys reivindicaram o mesmo que os caminhoneiros, que foram incluídos entre os prioritários no PNI.

Gil também critica a política de preços de combustíveis, que aumenta os custos dos entregadores.

O líder dos motoboys, que usam suas motos como instrumento de trabalho, diz que a categoria não participou da motociata bolsonarista, ressaltando que ela é crítica à política do governo.

“Trabalhador não tem o que comemorar”, enfatiza. “Gás de cozinha subindo, gasolina subindo, derivados de petróleo subindo, mergulhados em precarização potencializada pelo governo federal”, completa, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

