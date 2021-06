Prefeito comemora 1 milhão de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19

O prefeito David Almeida anunciou, neste sábado, 19/6, a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas nas pessoas dos grupos prioritários e população geral de Manaus. O chefe do Executivo municipal fez questão de acompanhar a “virada” do Vacinômetro, no ponto que funciona no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na zona Sul.

No início da tarde, a prefeitura anunciou a antecipação para 34 anos do público que poderia ser vacinado. Foram aplicadas mais de 30 mil doses em menos de nove horas de atendimento durante a intensificação da vacinação.

Após a aplicação da milionésima dose, houve comemoração no CCPA, com a soltura de 500 balões brancos e queima de fogos. “Esse é um momento histórico para a nossa cidade e me sinto privilegiado por participar, não só como cidadão, mas por ser o gestor e poder estar à frente de tamanho desafio. Exatamente nesta data, 19, completamos cinco meses de campanha. Essa marca, de um milhão, representa uma média de 6,6 mil doses aplicadas por dia, se considerarmos os 150 dias desse período. Um resultado que só com muito empenho e dedicação de todos os envolvidos, servidores e parceiros, poderia ser alcançado”, destacou David.

O prefeito fez questão de agradecer também a todos os parceiros privados da prefeitura, que disponibilizaram os espaços para a instalação dos postos de vacinação e afirmou que está pronto para realizar um novo “Mutirão de Imunização”, caso o governo do Amazonas repasse novas doses para Manaus.

“Essa campanha magnífica nos faz acreditar que dias melhores virão para a nossa cidade. Isso serve como combustível para todos nós continuarmos a trabalhar. Agora vou ficar aguardando a ligação do governador (Wilson Lima), para que a gente possa fazer uma nova campanha, um novo mutirão, já na próxima semana, para baixarmos ainda mais 10 anos e alcançar a faixa etária de 24 anos”, afirmou o prefeito.

Ao receber a vacina, a universitária Hellen Pereira, de 34 anos, simbolizou a milionésima dose aplicada na campanha. “Estou muito emocionada. Foi uma surpresa para mim. Agradeço a Deus e à prefeitura por nos proporcionar essa vacinação”, disse.

A responsável pela aplicação foi a técnica de enfermagem do Distrito de Saúde Sul, Sandra Mara Pereira, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). “Não poderia estar mais feliz por ver a população da minha cidade sendo imunizada. Essa, com certeza, será a dose mais importante que apliquei. Ficará na minha memória para sempre”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou a intensificação desde a organização, orientando e incentivando as equipes em mais esse desafio. “Manaus atinge, hoje, essa marca histórica com o apoio incondicional do prefeito David Almeida, que não tem medido esforços para que a Semsa cumpra seu desafio e objetivos maior neste momento: vacinar todos os nossos irmãos manauaras no dia de hoje, com a histórica marca de mais de 1 milhão de doses aplicadas contra a Covid-19, entre primeira e segunda doses. E tudo isso com o envolvimento e dedicação de nossas equipes”, agradeceu.