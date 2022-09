Liderança de Wilson Lima é reafirmada na pesquisa da Real Time Big Data

Candidato à reeleição, o governador Wilson Lima (União Brasil) aparece com 22% das intenções de voto em pesquisa registrada pelo Instituto Real Time Big Data. A amostra foi divulgada nesta terça-feira (13).

O segundo lugar ficou para Amazonino Mendes (Cidadania), que totalizou 17% da preferência dos eleitores entrevistados. Em seguida aparece Eduardo Braga (MDB), com 10%.

Ricardo Nicolau (SD) pontuou com apenas 2% das intenções de votos da pesquisa espontânea do Instituto Real Time Big Data. Outros somaram 3%, seguidos por nulos e brancos, com 12%. Não sabem ou não responderam à pesquisa totalizaram 34%.

O cenário é praticamente o mesmo na pesquisa estimulada. Wilson Lima tem 34% contra 29% de Amazonino Mendes.

Já Eduardo Braga registrou 16% das intenções de voto, seguido por e Ricardo Nicolau com 5%, Carol Braz (PDT) e Henrique Oliveira (Podemos) empatados com 2%. Nair Blair (Agir) e Dr. Israel Tuyuka ficaram cm 0%. Votos brancos e nulos somaram 5% e não sabem ou não responderam são 7%.

A pesquisa do Instituto Real Time Big Data foi realizada entre os dias 10 e 12 de setembro de 2022. Ao todo, mil pessoas foram entrevistadas, sendo o estudo feito em Manaus e em mais de 30 municípios amazonenses.

A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM 04749/2022.