Sob aplausos, corpo de Elizabeth chega ao Palácio de Buckingham

O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II chegou na tarde desta terça-feira (13) ao Palácio de Buckingham, onde foi recebido por seu sucessor, o rei Charles III, e seus outros filhos, netos e cônjuges.

O cortejo fúnebre percorreu as ruas de Londres, depois de ter deixado a Escócia em um avião da Força Aérea Real, após ser velado na Catedral de St. Giles, em Edimburgo.

Sob aplausos de uma multidão, o carro foi recebido em uma cerimônia que contou com a presença do rei Charles III e a rainha consorte Camilla, além dos príncipes William e Harry e outros membros da realeza.

Na quarta-feira (14), o caixão será levado ao Westminster Hall, onde será realizado um velório aberto durante os próximos quatro dias. A expectativa é de que ao menos 750 mil pessoas passem no local, cuja segurança será reforçada, para se despedir da monarca.

Já o funeral de Estado, que deve reunir cerca de 500 representantes internacionais, incluindo presidentes e premiês, ocorrerá no dia 19 de setembro. O sepultamento de Elizabeth II será no Castelo de Windsor, na Capela Memorial George VI, ao lado do túmulo de seu pai.

Hoje, a filha de Elizabeth II, a princesa Anne, emitiu um comunicado dizendo que teve “a sorte de compartilhar as últimas 24 horas da vida da minha querida mãe”.

A rainha mais longeva da história britânica, que completou 70 anos no trono, morreu no último dia 8 de setembro, aos 96 anos, em um castelo na Escócia.

No último sábado (10), seu filho Charles foi formalmente proclamado o novo monarca em uma cerimônia conhecida como Conselho de Adesão. (ANSA)

Fonte: ISTOÉ