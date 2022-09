Prefeitura promove 1ª oficina para elaboração do protocolo municipal de inserção do DIU

A Prefeitura de Manaus irá promover, na manhã desta quarta-feira, 14/9, a primeira oficina para elaboração do protocolo municipal de inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), um dos métodos contraceptivos ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A atividade terá início às 8h e será realizada na Maternidade Moura Tapajós, uma das unidades que possui o serviço na capital.

A inserção do DIU de cobre faz parte das ações da Semsa voltadas para o Planejamento Familiar, conforme explica a enfermeira Gerda Costa, técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher. O serviço é disponibilizado às usuárias em oito unidades de referência.

Gerda destaca que a capacidade da mulher de escolher se e quando engravidar tem um impacto direto sobre a sua saúde e bem-estar. “O planejamento familiar permite o espaçamento de tempo entre as gravidezes e pode atrasar a gestação em mulheres jovens com maior risco de problemas de saúde e morte por gravidez precoce”.

Por conta desses e diversos outros benefícios, a Semsa vem fortalecendo a inserção de DIU, e a construção do protocolo municipal irá padronizar o funcionamento do serviço em todas as unidades de referência.

Participarão da oficina os médicos nas Unidades de Saúde da Família (USF) José Rayol dos Santos, Armando Mendes, Áugias Gadelha, Megumo Kado, Theodomiro Garrido, José Avelino Pereira, Ajuricaba, Deodato de Miranda Leão, Bairro da Paz e Maternidade Municipal Doutor Moura Tapajoz. A professora doutora Ione Rodrigues Brum, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi convidada como consultora para a oficina.