Linha 216 tem itinerário alterado temporariamente

A Prefeitura de Manaus, informa que a linha 216 precisou ter o itinerário ajustado, temporariamente, no bairro Lírio do Vale, deixando de atender as ruas Vera Cruz, 20, Santa Isabel, Vitória, Castanheira e Curió, circulando apenas pela avenida Laguna.





A alteração ocorre em razão das obras realizadas pela concessionária Águas de Manaus, que estão em execução no local e comprometem a trafegabilidade dos veículos.

O IMMU ressalta que acompanha a situação junto à concessionária e aos demais órgãos competentes, a fim de garantir que, após a conclusão dos serviços e recuperação da via, a linha volte a operar normalmente em todo o seu itinerário, restabelecendo o atendimento à comunidade.