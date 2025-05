Locadora ameaça retirar as viatura policiais das ruas de Manaus por falta de pagamento de dívida milionária

Deputado estadual Wilker Barreto cobra convocação do secretário de segurança do Amazonas após empresa anunciar retirada de viaturas por falta de pagamento





Agrava ainda mais a crise na segurança pública do Amazonas. Empresa proprietária dos veículos utilizados pela polícia do Estado, está cobrando dívida milionária e ameaça recolher viaturas.

A PM do Amazonas está em meio a uma crise sem precedentes na segurança pública do Estado, que vai da falta de promoções aos policiais com 29 anos de carreira às cotas na escala de trabalho, e o miserável percentual de R$ 87,43 de reajuste na data base da categoria.

Faturas em aberto

Diante do agravamento da crise, o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) voltou a denunciar o desleixo do Governo do Estado com a empresa ACB Locadora de Veículos LTDA, responsável pela locação de viaturas policiais à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Segundo ofício enviado pela empresa, a SSP-AM acumulou 11 faturas em aberto, totalizando R$ 10,8 milhões em dívidas. Como consequência, a locadora comunicou a suspensão imediata dos serviços e solicitou a devolução dos veículos vinculados ao contrato nº 038/2018 a partir do dia 6 de maio.

Durante o pronunciamento, Wilker alertou para o impacto direto da situação na segurança pública do Amazonas. “Se nós levarmos em consideração que o quantitativo existente hoje já é insuficiente, imagine perder viaturas por falta de pagamentos”, afirmou. O parlamentar ainda destacou que o problema não se limita à área da segurança, mas se repete em outras pastas, como saúde.

Para ele, a situação escancara um problema maior de gestão fiscal. “Acende a luz amarela das contas públicas. Esta Casa é para legislar e fiscalizar”, disse, ao questionar para onde está indo o orçamento da segurança pública. Barreto mencionou que, segundo o documento, o contrato recebeu apenas R$ 500 mil em 2025, valor que considera insuficiente.

Em informativo verbal, a SSP-AM afirmou à Casa Legislativa que não houve retirada das viaturas e que os pagamentos estão sendo solucionados. Wilker, no entanto, considerou a resposta superficial e defendeu, mais uma vez, a convocação imediata do secretário da pasta, Coronel Vinícius Almeida, para prestar esclarecimentos aos deputados e à sociedade.

“O secretário de segurança pública é o detentor do orçamento. Nós acabamos de bater mais um recorde de receita. Um estado de R$ 35 bilhões não pode ficar parado esperando um empréstimo”, criticou.

Por Beatriz Souza