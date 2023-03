Lollapalooza 2023: O que pode e o que não pode levar para o festival

O Lollapalooza chegará à sua décima edição em São Paulo a partir desta sexta-feira (24). O festival acontece no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da capital.

Para os que vão ao evento, é importante ficar atento às regras sobre o que pode e o que não pode levar ao festival. Veja, abaixo, quais são os objetos permitidos e proibidos.

O que pode levar?

Pulseira Lolla Cashless (único e exclusivo ingresso do festival);

Documentos pessoais;

Óculos escuros;

Barra de cereal, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados e água mineral em copo plástico lacrado;

Capa de chuva;

Protetor solar, protetor labial e maquiagem;

Chapéu ou boné;

Canga;

Mochila ou bolsa;

Carregador portátil e cabo para carregar celular;

Remédios com laudo/prescrição médica.

O que não levar?

Garrafas, latas, copo térmico, bebidas, utensílios de armazenagem e embalagens rígidas com tampa;

Capacetes;

Cadeiras ou bancos;

Armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

Correntes e cinturões;

Fogos de artifício;

Objetos de vidro;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras;

Canudos rígidos

Animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência);

Bastão para tirar foto, drones ou similares;

Guarda-chuva;

Substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas;

Cigarro eletrônico

Revistas, jornais e livros;

Quem vai estar no Lolla?

Billie Eilish e Lil Nas X tocam na sexta-feira (24);

Tame Impala e Twenty One Pilots se apresentam no sábado (25);

Drake e Rosalía encerram a programação no domingo (26).

O Blink-182 estava na programação como atração principal do sábado, mas cancelou a apresentação no dia 1º de março, após Travis Barker passar por uma cirurgia no dedo.

Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis também estão no line-up.

Entre as atrações brasileiras, os destaques são Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso.

g1