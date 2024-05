Detran-AM abre período de visitação do segundo leilão de sucatas do ano

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abre, nesta sexta-feira (03/04), às 8h, período de visitação aos lotes do segundo leilão de sucatas servíveis de 2024. O leilão está previsto para acontecer no dia 8 de maio, às 9h. No total, serão disponibilizadas 205 sucatas. Os lotes estão divididos em 61 automóveis e 144 motos.





A visitação ocorrerá, também, na segunda-feira (06/04) e finalizando na terça-feira (07/05), sempre das 8h às 16h, no pátio da empresa WR Leilões, localizado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

É importante ressaltar que esse certame é somente de sucatas, com o objetivo apenas para o uso das peças, podendo até mesmo alguns motores serem usados em outros veículos de maneira documentada.

O Detran Amazonas reforça que o leilão segue sendo feito exclusivamente de forma on-line, onde todos os participantes do leilão deverão ser do ramo de peças usadas e estarem previamente cadastrados no site: www.wrleiloes.com.br.

Para mais detalhes, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em Publicações, em seguida Leilões, e por fim, acessar o edital de regras 06/2024.