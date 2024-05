Mais de 50 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados pela PF

A Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) resgatou 54 trabalhadores em situação análoga a de escravidão. Desse total, 42 foram levados de helicóptero para a cidade de Itaituba/AM para os devidos cuidados de assistência social municipal.





A Operação Mineração Obscura iniciou no último dia 26. O objetivo era investigar denúncias de atividade garimpeira ilegal na cidade de Maués, no sul do Amazonas, e resgatar trabalhadores em situação análoga à escravidão.

Essa ação conjunta visa não apenas coibir atividades ilegais, mas também proteger os direitos dos trabalhadores e preservar o meio ambiente. Os responsáveis pelo garimpo ilegal serão responsabilizados perante a lei, enquanto medidas serão tomadas para garantir o resgate e a assistência adequada aos trabalhadores encontrados em situação de vulnerabilidade.

Balanço da Operação (2/5):

Contabilização das explosões/destruições realizadas:

Próximo das estradas de acesso ao Garimpo:

– Um poço

– ⁠Dois geradores

No Garimpo:

– Dois poços

– ⁠6 Geradores

– ⁠3 guinchos dos poços

– ⁠combustível próximos dos geradores

– ⁠3 motos

– ⁠3 quadriciclos

– ⁠uma ponte de madeira danificada

– ⁠22 Barracos

A Auditoria Fiscal do Trabalho fez a interdição dos poços subterrâneos por grave e iminente risco aos trabalhadores