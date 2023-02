Londres é eleita a melhor cidade do mundo; Brasil tem duas no top 100

Londres é a melhor cidade do mundo em 2023, revelou o tradicional ranking anual “World’s Best Cities” realizado pela consultoria de marketing de eventos globais Resonance. O levantamento é considerado um dos mais completos do mundo pela agência Bloomberg.

Seu estudo — que leva em consideração clima, meio ambiente, segurança, conservação de marcos, prosperidade financeira, diversidade populacional, infraestrutura, programação cultural e divulgação de atividades na web de destinos com mais de 1 milhão de habitantes — consagrou a capital britânica pela renascença de sua efervescência cosmopolita pós-pandemia.

No entanto, foi feita uma ressalva na edição deste ano para destacar Kiev, na Ucrânia, como a “Melhor Cidade Honorária de 2023”, pelos seus esforços de resistência, manutenção de seus serviços e amparo à população diante da invasão russa. A lista final ainda incluiu duas representantes do Brasil — a primeira delas, São Paulo, em 33º lugar.

A maior metrópole sul-americana foi considerada inclusiva por abrigar grandes comunidades de imigrantes da Itália, do Japão e do Oriente Médio (sírios e libaneses). No quesito gastronomia, foi a 3ª melhor cidade do planeta — à frente de Londres e Nova York — graças a uma gama variada de bons restaurantes.

Quando o assunto é cultura, é o 4º maior destino do mundo pela programação intensa de shows e eventos. Foi destacada ainda a experiência de hospedagem no Rosewood São Paulo, o belo hotel com quartos assinados por Philippe Starck, e o charme de drinques no Skybar do Hotel Ca’d’Oro, com vista panorâmica para a cidade.

Já a segunda representante nacional foi o Rio de Janeiro, em 54º lugar, considerada “uma delícia sensorial” por suas praias tropicais e sensuais, a vida noturna movida a samba e as belezas de seus picos naturais. Suas paisagens garantiram o 7º lugar global à Cidade Maravilhosa no quesito “Ao Ar Livre” e 29º em “Marcos Históricos”. Já sua vida cultural ficou em 10º no mundo todo.

O “World’s Best Cities” recomenda uma passada na Lapa — 32ª melhor programação noturna do planeta — e cita o Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana, assinado pelo time de arquitetos do parque suspenso High Line em Nova York e previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2023. Além disso, são imperdíveis trilhas na Tijuca e as já tradicionais subidas ao Cristo e viagem no bondinho do Pão de Açúcar.

Veja as dez melhores cidades do mundo:

1ª: Londres, no Reino Unido

2ª: Paris, na França

3ª: Nova York, nos EUA

4ª: Tóquio, no Japão

5ª: Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

6ª: Barcelona, na Espanha

7ª: Roma, na Itália

8ª: Madri, na Espanha

9ª: Cidade-Estado de Singapura

10ª: Amsterdã, nos Países Baixos

Uol