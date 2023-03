Lula cobra fidelidade do PSD de Omar Aziz e do União Brasil do governador Wilson Lima

Segundo interlocutores políticos de Lula, o petista tem se incomodado com a postura considerada “excessivamente independente” dos dois partidos no Congresso

O presidente Lula enviou esta semana recados aos presidentes de PSD, Gilberto Kassab, e ao do União Brasil, Luciano Bivar, cobrando fidelidade da atual base governista no Congresso Nacional.

Independência excessiva

Segundo interlocutores políticos de Lula, o petista tem se incomodado com a postura considerada “excessivamente independente” dos dois partidos no Congresso Nacional.

“No Amazonas, decisões tomadas pelas lideranças do PSD assemelham-se aos dos bolsonaristas quando no poder. Inclusive, com indicações de bolsonaristas para cargos chave da economia do Estado”, observam líderes do Partido dos Trabalhadores em Manaus.

CPMI

Apesar de questionada pelo Palácio do Planalto, a CPMI dos atos de 8 de janeiro teve o apoio de 28 deputados do União Brasil e de oito integrantes do PSD do senador Omar Aziz. Os dois partidos foram contemplados com três ministérios, cada.

Também incomodou Lula o fato de que 12 deputados do MDB assinaram o requerimento, mas essa ala oposicionista já estava “dentro da margem de erro” do partido, nas palavras de um importante articulado político do Planalto.

Agora, sem quaisquer garantias de que conseguirá manter as Medidas Provisórias relacionadas ao preço dos combustíveis, o governo federal já fala em deixá-las caducar, justamente para que PIS/Cofins volte a ser cobrado na íntegra, mas sem a cobrança do imposto de exportação de petróleo.

