Lula decide não ir à cúpula dos Brics por foco em campanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não ir à cúpula dos Brics de 2026, que acontecerá entre os dias 12 e 13 de setembro em Nova Délhi, na Índia. O petista seguirá com sua agenda voltada a compromissos internos.

A cúpula será realizada em um final de semana — dias que Lula vem privilegiando para realização de agendas de campanha. Nestas mesmas datas, o petista deve realizar comícios na região Sul do país.





O único compromisso internacional que Lula não abrirá mão até as eleições de outubro é a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), marcada para 22 de setembro, segundo fontes na diplomacia brasileira.

Lula enviará o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para representá-lo na cúpula em Nova Délhi.

A diplomacia brasileira avalia com ressalvas a presidência da Índia nos Brics e espera uma declaração final morna — visto a dificuldade para construir consensos para temas polêmicos.

Há ressalvas, por exemplo, aos moldes da expansão do grupo. Segundo fontes, inviabiliza o diálogo sobre determinados temas o fato de o Irã alvejar Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos em meio ao conflito no Oriente Médio. Todos são novos membros do grupo.

Fonte: CNN Brasil